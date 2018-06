Motocross, Cairoli firma la doppietta a Ottobiano e bracca Herlings

17/06/2018 di ALBERTO GASPARRI

D'altronde, sul tracciato pavese sarebbe stato difficile anche per "The Bullet" battere il siciliano volante, che dodici mesi fa non aveva dato scampo ai suoi avversari. Pure questa volta la sua Ktm numero 222 ha preso subito il comando, scatenando il boato delle migliaia di appassionati presenti nonostante il gran caldo. Lo ha fatto sia nella prima, sia nella seconda gara (solo poche curve dietro a Strijbos), condotte con una superiorità quasi imbarazzante. Per gli altri. Non è comunque mancato il brivido dell'imprevisto, quando dopo tre giri di gara-2 Cairoli è scivolato e si è ritrovato quarto. Nessun problema per lui, che ha immediatamente riguadagnato la testa del gruppo senza apparente difficoltà. Uno show da lasciare senza fiato. E così è arrivata una doppietta decisiva per Tony, che al termine della giornata ha preceduto le Husqvarna di Gautier Paulin, secondo assoluto con un quarto e un secondo posto, e di Max Anstie, terzo e quarto.



"E' stato un buon weekend nonostante una qualifica difficile per via della caduta. Sapevo che in gara sarebbe stata ancora più dura. Nella prima manche ho allungato subito e poi ho controllato. Volevo fare lo stesso nella seconda, ma sono scivolato. A quel punto ho pensato solo a recuperare e tenere un ritmo alto per portare a casa altri 25 punti. E' un risultato importante soprattutto per il campionato, sono contento e adesso vediamo cosa possiamo fare da qui alla fine. Correre in Italia, comunque, è sempre difficile perché tutti ti chiedono di vincere, ma i nostri fan sono anche tra i più caldi del Mondiale ed è bello", il commento di Cairoli. Herlings è avvertito.