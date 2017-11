Moto: tragedia al Gp di Macao, muore Dan Hegarty

18 novembre 2017

Tragedia sul circuito di Macao dove il pilota britannico Daniel Hegarty è morto durante il Gran Prix di motociclismo che si corre sul tracciato cittadino di Guia. Il 31enne Hegarty, in gara per la Topgun Racing Honda, è uscito improvvisamente di strada, perdendo il congtrollo della sua moto e finendo violentemente contro le barriere protettive e perdendo il caso. Sebbene i soccorsi siano arrivati tempestivi, Hegarty è morto durante il trasporto in ospedale. La gara è stata immediatamente sospesa.