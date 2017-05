Moto Civ, Mazzola rischia la paralisi

20 maggio 2017

Mentre Nicky Hayden lotta tra la vita e la morte, un altro pilota è ricoverato in gravi condizioni al "Bufalini" di Cesea. Si tratta di Simone Mazzola, vittima di un serio incidente durante le prove della Supersrpot 300, tappa del Civ a Misano Adriatco. Mazzola è a rischio paralisi, come si evince dal bollettino medico. "Le condizioni cliniche di Simone Mazzola sono gravi ma stabili. E' ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena. Al suo arrivo (ieri, venerdì 19 maggio) è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico di stabilizzazione, per il grave trauma vertebro midollare subito. Il giovane ha riportato evidenti danni neurologici dei quali non è possibile al momento stabilire le conseguenze. La prognosi è riservata", la nota degli organizzatori del campionato italiano di motociclismo.