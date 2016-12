Indycar: Pocono, è morto Wilson

25 agosto 2015

E' morto Justin Wilson , il pilota britannico di Formula Indy con un passato in Formula 1 nel 2003 con Minardi e Jaguar. Era rimasto in coma dopo l'incidente nella gara di Pocono, in Pennsylvania, nel campionato IndyCar . E' stato colpito sul casco da un pezzo della vettura di Sage Karam, finito sul muro poche centinaia di metri davanti a lui. Le sue condizioni erano già apparse critiche al suo arrivo all'ospedale Lehigh Valley Health Network .

Justin Wilson aveva deciso di donare i suoi organi e così è stato. Molta solidarietà negli States dove è stata organizzata una raccolta fondi per la famiglia, lascia una moglie e due figlie. Donazioni da 5-10 dollari.

Commosso il ricordo di Giancarlo Minardi, che lo lanciò in Formula 1: "Con lui è stata un'esperienza particolare. Era molto alto e in quel momento la Formula 1 non aveva ancora adeguato le regole e gli abitacoli a piloti alti oltre l'1.85. Justin era un ragazzo determinato, aveva fantasia e ottime qualità. Poi infatti era passato in Juaguar. Quando c'è un guasto tecnico o un errore del pilota, te ne puoi fare una ragione. Ma non per incidenti del genere. Sembra impossibile possa succedere una cosa del genere".