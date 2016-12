IndyCar: Alexander Rossi trionfa nella 500 miglia di Indianapolis

30 maggio 2016

L'America si ferma per i cento anni della 500 miglia: dal 1911 ad oggi soltanto le due guerre l'hanno interrotta. Il preludio alla gara è uno spettacolo da urlo, come consuetudine dei grandi eventi americani: c'è anche spazio per Lady Gaga, protagonista di un giro in pista su una biposto guidata da Mario Andretti. Inno statunitense, omaggio al Memorial Day e pronti via con l'evento sull'ovale, con Hinchcliffe in pole position. La prima parte è un continuo cambio al comando fra il poleman e Hunter-Reay. La caution numero uno arriva al giro 47 per detriti in pista, mentre la corsa di Montoya finisce dopo 64 tornate: gara anonima a centro gruppo per il colombiano, prima di andare a sbattare all'uscita di curva.



Gara lineare, che va in porto con pochi incidenti di rilievo: nella seconda parte sono Kanaan, Castroneves, Munoz, Newgarden ad alternarsi al comando. Fino agli ultimi quattro giri, quando succede l'impronosticabile: Munoz è in riserva di metanolo ed è costretto ad uno splash&go in vista degli ultimi chilometri. Al comando passa dunque Rossi, classe 1991: gli ultimi due giri sono a ritmo davvero ridotto spremendo fino all'ultima goccia il serbatoio, ma il vantaggio sugli inseguitori basta per il trionfo di una vita. È dunque l'ex Formula 1 ad accomodarsi incredulo in victory lane per bere il tanto agognato latte.