Ferrari 250 GTO venduta per 60 milioni di euro: è record

1 giugno 2018

Una Ferrari 250 GTO del 1963, soprannominata modello "HolyGrail" è stata venduta per 52 milioni di sterline , un record mondiale nel settore. Col il numero di serie 4153 GT è uno dei tre modelli GTO migliori al mondo, particolare per i colori argento e giallo anzichè il tradizionale rosso. Questa 250 GTO terminò quarta alla 24 Ore di Le Mans del 1963, vincendo il Tour de France nel '64. Christian Glaesel lo ha venduto a un collezionista americano.

Un'auto formidabile, tra le migliori di sempre nel proprio ambito ed estremamente rara visto che dal 1962 al 1964 ne furono prodotto solamente 36. Questa 250 GTO (foto SWNS) è stata guidata ed esposta negli ultimi anni in diversi eventi in Germania, dove il proprietario Christian Glaesel l'ha tenuta negli ultimi anni prima di cedere all'offerta di un collezionista americano di 52 milioni di sterline, praticamente 60 milioni di euro o 70 milioni di dollari. In ogni caso un record mondiale.



Restaurata negli anni Novanta dalla DK Engineering, secondo gli esperti questa 250 GTO è senza dubbio una delle migliori GT in termini di st oria e originalità.