F4, incidente da paura a Donington

17 aprile 2017

Attimi di autentico terrore a Donington Park, sede della seconda prova del campionato inglese di F4. Durante gara-3, Billy Monger si è letteralmente schiantato contro la monoposto di Patrik Pasma, che gli si è parata improvvisamente davanti. C'è voluta oltre un'ora per estrarre il giovane britannico dall'auto, ma per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti.