Campionato italiano Gran Turismo: Zanardi trionfa al Mugello

16 ottobre 2016

Nuova impresa per Alex Zanardi , che all'appuntamento del Mugello ha vinto gara-2 del campionato italiano Gran Turismo alla guida di una Bmw M6 . Il campione italiano era al rientro alle corse dopo 15 mesi di stop (la sua ultima gara era stata la 24 Ore di Spa nel luglio 2015) serviti per preparare al meglio le Paralimpiadi di Rio 2016 , dove ha vinto due medaglie d'oro e una d'argento nell'handbike.

"Se avessi visto la mia storia, di cui oggi sono stato protagonista, interpretata da un altro, mi sarebbero uscite le lacrime. Io mi emoziono facilmente, mi commuovo guardando la pubblicità della bambina e della gattina, figuriamoci cosa mi sarebbe accaduto in questo caso. Non so se mi merito tutto questo, però dico 'grazie' che è l'unica parola che si avvicina a quello che io devo a questo destino che continua a regalarmi emozioni bellissime. Sabato sera mi sono addormentato con pensiero che anche questo colpaccio non sarebbe stato poi così impossibile da realizzare, sapevo che la mia Bmw andava benissimo, ma esserci riuscito è un'altra roba", ha detto Zanardi a fine giornata.