Biaggi, la compagna Atzei: "E' una roccia, resta in terapia intensiva"

10 giugno 2017

E' stata la compagna Bianca Atzei a fare il punto sulle condizioni di Max Biaggi, ricoverato al San Camillo di Roma dopo la caduta con la moto da supermotard. "La salute di Max è in buone mani. Dovrà ancora rimanere in terapia intensiva. E' forte e testardo. Questa notte è stato sottoposto a un trattamento per poter respirare meglio e per fare in modo che le condizioni non si aggravino", ha scritto. la cantante sui social.