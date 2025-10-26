Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Volley
PALLAVOLO

Volley: Trento resta in testa in Superlega, Milano ok in A1 femminile

L’Itas piega Padova 3-0 e fa due su due, la Numia supera Macerata 3-0

26 Ott 2025 - 23:10
© Trentino Volley

© Trentino Volley

Nella seconda giornata di Superlega maschile di volley Trento infila la seconda vittoria consecutiva: 3-0 secco su Padova con il punteggio di 25-21, 25-21, 28-26. Stesso risultato anche nelle vittorie di Cuneo su Cisterna e di Modena ai danni di Monza. Piacenza supera Milano 3-1, mentre Perugia vince 3-2 con Civitanova. In Serie A1 femminile Milano ha la meglio su Macerata 3-0, vincono anche Scandicci, Pinerolo e Busto Arsizio.

SUPERLEGA MASCHILE
Tutto piuttosto facile per Trento, che nel secondo turno di Superlega piega Padova 3-0 e fa due su due: l’Itas è perfetta nei primi due set (25-21 e 25-21), concede qualcosa solamente nel terzo ma chiude con il 28-26. Senza storia anche le sfide Cuneo-Cisterna (3-0 con il punteggio di 25-19, 25-18 e 25-19) e Modena-Monza (25-19, 25-17, 26-24). Serve un set in più invece a Piacenza, che supera Milano 3-1 nonostante il blackout del secondo parziale (28-26, 14-25, 25-17, 25-18). Il big match serale tra Perugia e Civitanova invece termina 3-2 in favore degli umbri. I marchigiani rispondono per ben due volte ai loro avversari, mettono anche il muso avanti nel tie-break ma alla fine a vincere è la Sir Safety: il punteggio finale del match è di 25-15, 22-25, 25-20, 23-25, 15-11.

SERIE A1 FEMMINILE
Nel quinto turno della Serie A1 femminile continua l’inseguimento alla capolista Conegliano, unica ancora imbattuta (nonostante il ko in Supercoppa con Milano). Scandicci vince 3-0 a Marignano con il punteggio di 25-16, 25-17 e 25-15 e registra la quinta vittoria, agganciando le Pantere (che però hanno una partita in meno). Tutto ok anche per Milano, 3-0 casalingo su Macerata (25-21, 29-27 e 25-16) e per Busto Arsizio (25-21, 25-23 e 25-12 in casa contro Vallefoglia). La sfida più equilibrata del turno è quella tra Firenze e Pinerolo, con le ospiti che rimontano e vincono 3-2: le piemontesi vanno avanti (25-22) ma poi si fanno rimontare dalle toscane (24-26 e 22-25). La Wash4Green pareggia con il 25-18 e poi chiude al tie-break con il 15-12.

pallavolo

Ultimi video

01:04
DICH EGONU 7-9 DICH

Egonu: "Fiera di me stessa e della squadra"

02:20
DICH ROBERTO PIAZZA (ALLENATORE MILANO) 21/10 DICH

Piazza: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

01:11
DICH LUCIO FUSARO (PRESIDENTE POWERVOLLEY MILANO) 21/0 DICH

Fusaro: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

02:19
DICH ANZANI ARRIVO FIUMICINO DICH

Anzani: "Siamo orgogliosi, per me è stato qualcosa di speciale dopo due estati difficili"

00:58
DICH MICHIELETTO ARRIVO FIUMICINO DICH

Michieletto: "Ci sono momenti importanti nelle partite che mi sono sempre piaciuti"

05:17
DICH MANFREDI ARRIVO FIUMICINO 29/9 DICH

Manfredi: "Il segreto è lavorare, lavorare, lavorare"

01:12
DICH LUCA PORRO VOLLEY 27/9 DICH

Porro: "Che"bella Italia! Chi entra dalla panchina deve dare il massimo"

10:18
DICH DE GIORGI PRE SEMIFINALE 26/9 DICH

De Giorgi alla vigilia della semifinale: "Siamo una squadra con caratteri importanti"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

01:04
DICH EGONU 7-9 DICH

Egonu: "Fiera di me stessa e della squadra"

I più visti di Volley

Francesca Piccinini prima italiana nella Hall of Fame: "Si chiude un cerchio"

Francesca Piccinini entra nella International Volleyball Hall of Fame

Elena Pietrini, schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci, in versione modella.

"Un estate al mare": i ricordi delle pallavoliste

Pallavoliste in vacanza: Orro, Sylla & Co si godono il mare

Francesca Piccinini spegne 42 candeline. La bellezza del volley è senz'altro uno dei personaggi più iconici dello sport italiano e non solo. Con la Unet e-work Busto Arsizio è tornata a calcare i taraflex della Serie A1 dopo un periodo di stop.

Auguri a Francesca Piccinini, sex symbol e leggenda del volley

Rosamaria Montibeller e il futuro a Casalmaggiore

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:37
Tudor: "E' un momento brutto, ma se non la buttiamo dentro... Se mi sento sicuro? Non me ne frega niente"
23:36
Norris sul velluto a Mexico City, Leclerc la spunta su Verstappen
23:34
Norris: "Ho vinto al via". Verstappen: "Peccato per la Virtual finale"
23:32
Step on foot di Gila su Conceicao, ma niente rigore: Colombo e Var nel mirino
23:32
Leclerc: "La Virtual mi ha salvato ma qui e ad Austin siamo stato perfetti"