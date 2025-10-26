Volley: Trento resta in testa in Superlega, Milano ok in A1 femminile

SERIE A1 FEMMINILE

Nel quinto turno della Serie A1 femminile continua l’inseguimento alla capolista Conegliano, unica ancora imbattuta (nonostante il ko in Supercoppa con Milano). Scandicci vince 3-0 a Marignano con il punteggio di 25-16, 25-17 e 25-15 e registra la quinta vittoria, agganciando le Pantere (che però hanno una partita in meno). Tutto ok anche per Milano, 3-0 casalingo su Macerata (25-21, 29-27 e 25-16) e per Busto Arsizio (25-21, 25-23 e 25-12 in casa contro Vallefoglia). La sfida più equilibrata del turno è quella tra Firenze e Pinerolo, con le ospiti che rimontano e vincono 3-2: le piemontesi vanno avanti (25-22) ma poi si fanno rimontare dalle toscane (24-26 e 22-25). La Wash4Green pareggia con il 25-18 e poi chiude al tie-break con il 15-12.