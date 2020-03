Verona piega Cisterna al tie-break e sogna i playoff

SUPERLEGA MASCHILE

Verona vince 3-2 l’anticipo della 23ª giornata di SuperLega ed entra provvisoriamente in zona playoff. Il primo set va agli ospiti grazie al buon lavoro di Boyer, i padroni di casa pareggiano i conti in quello successivo. Nonostante un parziale di 8-0 a favore di Verona, Cisterna si aggiudica un terzo set che sembrava perso. La Calzedonia ristabilisce la parità prima che il tie-break dia ragione ai veneti.

Con due obiettivi diversi, ma comunque importanti, le due squadre scendono in campo al Palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina per darsi battaglia a vicenda. E battaglia, effettivamente, ce n’è stata eccome: soltanto il quinto set ha potuto sentenziare la vincitrice del confronto.

La Top Volley Cisterna cerca di sgambettare la Calzedonia Verona fin da un primo set molto equilibrato: i padroni di casa vanno sul 15-10 grazie a una pipe di Palacios, ma subito dopo c’è il ritorno dei veneti che riescono ad andare sul 20-19 con Boyer. Quest’ultimo si rivela poi decisivo nel far sì che il Calzedonia possa aggiudicarsi il primo set, vinto 25-22.

Nel secondo set nessuna della due formazioni riesce a prende il largo. Il botta e risposta si prolunga per tutto il secondo parziale: una diagonale di Patry non mette le ali ai laziali. Il match viene subito riequilibrato, ma anche in questo caso di misura. Finisce infatti 25-23.

Cisterna sembrerebbe avere tra le mani molto tranquillamente il terzo set, andando addirittura sul 19-13: un incredibile parziale di 8-0 permette il momentaneo sorpasso di Verona sul 21-19. Nulla comunque da fare, perché il testa a testa premia i laziali, che vincono ai vantaggi 27-25 e si portano avanti 2-1.

Gli scaligeri non mollano il colpo e pareggiano nuovamente la situazione: un errore in attacco di Cisterna vale il 25-20 a favore di Verona. Al tie-break Boyer trascina la formazione ospite alla conquista di due punti in classifica che, al momento, vuol dire zona playoff.