Volley, Superlega: finale Scudetto, Civitanova vince gara-2 e pareggia la serie

Da un 3-0 a un 3-0: in gara-2, la Lube Civitanova risponde al successo di Trento nella prima gara della serie che assegna lo scudetto e rimette tutto in parità. All'Eurosuole Forum finisce 25-21, 25-21, 25-22 in favore della squadra di Medei, che in questo modo si assicura di ritornare in casa per gara-4. E la formazione di casa riesce di fatto a guidare sempre la partita, rimontando in quei pochi frangenti in cui l'Itas si porta in vantaggio. Il momento più importante è forse quello nel primo set: dal 20-18 in favore degli ospiti arrivano quattro punti consecutivi per Lagumdžija e compagni, che si portano sul 22-20 e chiudono poi il primo set sul 25-21.