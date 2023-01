Volley: Perugia-show in Superlega, vince la regular season con sei turni d'anticipo!

volley

La Sir Safety Susa rimonta Modena, dopo aver perso il primo set, e fa 16 su 16: un record per gli umbri, padroni del campionato. Nell'A1 femminile, ko per Milano

© sirsafetyperugia.it La 16a giornata della Superlega di volley sublima il dominio della Sir Safety Perugia, che sconfigge 3-1 Modena in rimonta e conquista il 16° successo in altrettante gare. Numeri che le valgono la vittoria della regular season con sei turni d'anticipo, visto il +19 sulle rivali. Giornata no per Milano nell'A1 femminile: la Vero Volley perde a Bergamo e manca l'aggancio a Scandicci, sconfitta ieri da Novara. Guida sempre Conegliano con 44 punti.

SUPERLEGA MASCHILE

La Sir Safety Susa Perugia sublima il suo dominio nella Superlega con un'altra grande vittoria, arrivata in rimonta contro Modena e con Leon (19 punti) top-scorer. Un 3-1 che vede gli umbri perdere il primo set (25-23) e svoltare nei seguenti parziali grazie alle mosse di Anastasi, che inserisce Herrera e Plotnytskyi dando la svolta alla partita. Modena, di contro, si scioglie dopo aver perso 25-23 il secondo parziale, venendo travolta nei successivi periodi (25-16, 25-18). Perugia fa così la storia, con 16 vittorie su 16 e la vittoria della regular season con sei giornate d'anticipo, che le consentirà di rilassarsi e dare tutto in Coppa Italia. Il vantaggio della Sir è infatti enorme sia sull'Itas Trentino, vittoriosa ieri contro la Lube (3-1), che sulla stessa Modena. Due formazioni che inseguono a 19 lunghezze di distanza con 29 punti, precedendo Civitanova (26) e Piacenza (25). Nelle altre sfide odierne, crolla l'Allianz Milano contro la WithU Verona: gli scaligeri fanno valere il fattore campo e vincono 3-0 (25-23, 27-25, 25-21) grazie alle grandi prove di Sapozhkov (16) e Keita (15). Ottiene un successo importante l'Emma Villas Aubay Siena, che batte 3-1 la Top Volley Cisterna e si avvicina alle ultime della classe. Nella sfida tra gli altri fanalini di coda, Padova sconfigge 3-0 la Prisma Gioiella Taranto con la grande prestazione di Takahashi (18 punti). Ultima menzione per la già citata Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ieri era stata sconfitta 3-1 dalla Vero Volley Monza.

SERIE A1 FEMMINILE

La protagonista in negativo della giornata nell'A1 femminile è la Vero Volley Milano, che spreca l'occasione di agganciare Scandicci al secondo posto e non sfrutta il ko delle toscane a Novara (3-2). Le lombarde illudono nel derby contro la Volley Bergamo, vincendo il primo set, salvo poi farsi rimontare e perdere al quinto col punteggio di 3-2 (14-25, 25-17, 23-25, 25-19, 16-14). La grande protagonista è Giorgia Frosini, con 18 punti. Milano viene così avvicinata dalla Reale Mutua Fenera Chieri, che domina contro Macerata, sconfitta con un inappellabile 3-0 (25-12, 25-18, 25-22) grazie alle super-prestazioni di Grobelna (18) e Cazaute (16). La classifica viene sempre dominata dall'Imoco Conegliano, che ha vinto ieri su Vallefoglia (3-1) e guida con 44 punti davanti a Scandicci (39), ma alle spalle delle due big c'è equilibrio: Novara e Milano appaiate a quota 36, Chieri in scia con 35 punti. Nelle altre sfide di giornata, arriva il 3-1 della Trasportipesanti Casalmaggiore contro la Cuneo Granda S. Bernardo: Franttl (26) e Szakmary (27) danno il meglio di sè per le rispettive formazioni. La sfida tra la Wash4green Pinerolo e Il Bisonte Firenze, invece, si chiude col 3-2 e la clamorosa rimonta delle ospiti: le toscane perdono i primi due set, ma non si perdono d'animo e ottengono un clamoroso successo. Pinerolo resta così ultima con 6 punti. Oltre a Conegliano e Novara, già menzionate, aveva giocato ieri anche Busto Arsizio: per le lombarde un perentorio 3-0 su Perugia, sempre terzultima.