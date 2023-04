PLAYOFF tricolore

La Lube e l'Itas si aggiudicano gara-5 contro Milano e Piacenza: si giocheranno il titolo come nella stagione 2016/2017

© ipp Sarà tra Civitanova e Trento la finale scudetto della SuperLega 2022/2023 di pallavolo. La Lube si aggiudica in quattro set (27-25, 25-22, 23-25, 27-25) gara-5 contro Milano e si qualifica per la serie decisiva. Vittoria per 3-1 anche per l'Itas, che supera in rimonta Piacenza (18-25, 25-20, 25-17, 25-19) e torna a giocarsi il titolo per la prima volta dalla stagione 2016/2017, quando perse proprio contro gli attuali campioni d'Italia in carica.

Come nella stagione 2016/2017, anno dell'ultima partecipazione alla finale scudetto di Trento, saranno l'Itas e la Lube Civitanova campione d'Italia in carica a giocarsi la SuperLega 2022/2023, entrambe vincitrici in gara-5 rispettivamente su Milano e Piacenza. Deve soffrire in particolar modo la formazione detentrice del titolo, che è costretta al quarto set (27-25, 25-22, 23-25, 27-25) e nel primo e nell'ultimo parziale si impone ai doppi vantaggi. Una conferma della grande annata dell'Allianz, che però deve arrendersi proprio sul più bello. I padroni di casa sorridono grazie ai 21 punti di uno scatenato Aleksandar Nikolov, accompagnato dai 17 di un sempre incisivo Zaytsev e dai 15 di Yant.

Si festeggia anche a Trento: dopo sei anni, l'Itas torna a giocarsi il titolo campione d'Italia e lo fa grazie al successo in quattro set su Piacenza, che spaventa Michieletto e compagni prima di subire la rimonta. Trascinata da Leal e da Lucarelli, la Gas Sales Bluenergy si impone 25-18 nel primo parziale. Poi, però, si scatena la formazione di casa, trascinata proprio da Michieletto, miglior realizzatore dei suoi con 14 punti, ma anche Kaziyski (11), Podrascanin (11) e Lavia (10) contribuiscono al trionfo nei successivi tre set, che si chiudono 25-20, 25-17, 25-19. Sarà ancora sfida a Civitanova, proprio come nell'ultima serie scudetto giocata da Trento, che ora sogna la rivincita.