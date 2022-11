Volley, Supercoppa Italiana maschile: trionfo Perugia su Civitanova

VOLLEY

La Sir Safety vince in finale per 3-2 (20-25, 25-22, 23-25, 25-22, 15-8) e conquista il primo titolo della stagione

© twitter Va a Perugia il primo trofeo stagionale di volley. Nella finale della Supercoppa Italiana maschile contro Civitanova sono gli umbri a passare 3-2 grazie a una super rimonta con i parziali di 20-25, 25-22, 23-25, 25-22, 15-8. Dopo aver perso la finale di Superlega proprio contro la Lube, la squadra di Anastasi si prende la rivincita e ritrova la vittoria in Supercoppa per la quarta volta negli ultimi sei anni. Terzo posto per Trento.

