Volley, Perugia batte Trentino e si prende la Coppa Italia

volley uomini

La Sir Safety doma Itas 3-1 (25-17, 25-17, 23-25, 25-23) e si aggiudica la competizione. Decisivi i muri e un Leon straripante

La Coppa Italia finisce a Perugia. Nell’attesissima sfida di Superlega a Casalecchio di Reno, gli umbri battono Trentino con un 3-1 piuttosto netto nei primi parziali (25-17, 25-17, 23-25, 25-23) e porta il trofeo nella sua bacheca. Sir Safety costruisce il suo successo su un alto numero di muri vincenti e sulla splendida prestazione di Leon, grande protagonista della serata. Sugli scudi anche Mengozzi, per Michieletto prova incostante. italyphotopress

Perugia si aggiudica la Coppa Italia in una partita dalle diverse trame, battendo Trentino 3-1 (25-17, 25-17, 23-25, 25-23). Prestazione straordinaria in avvio per la Sir Safety, che mostra la sua forza già nel primo set. A funzionare è soprattutto il muro: Sole e due volte Mengozzi mettono a terra punti pesanti per l’allungo 13-8, di nuovo Mengozzi firma due punti consecutivi per il 22-14. Giannelli distribuisce alla perfezione, Rychlicki chiude il primo set 25-17 con un attacco da zona due. La trama non cambia nel secondo set, in cui gli umbri conquistano i primi tre punti e restano sempre davanti. Due ace di fila di Leon annichiliscono la Itas, che fatica a reagire con Michieletto. Il break importante arriva dal 15-13, con un ottimo Melè in attacco. Perugia si porta presto 21-16 e allunga ulteriormente, ancora con i muri, stavolta firmati Anderson e Mengozzi. L’errore di Michieletto consegna il secondo 25-17 a Sir Safety, spinta da una prestazione monstre di Leon.

Itas prova a rialzarsi nel terzo parziale. L’ace di Kaziyski galvanizza gli uomini di Lorenzetti, che sfruttano anche una minore qualità al servizio degli avversari e trovano a loro volta più pericolosità in battuta. Con il passare dei punti, Michieletto recupera smalto e insieme a Kaziyski porta il break dell’11-8. Perugia si rialza due volte, pareggiando 15-15 e soprattutto 23-23, dopo essersi trovata sotto di due punti nella fase calda del terzo set. Spalle al muro, Trentino rimane in partita con il primo tempo di Podrascanin e chiude 25-23 con il muro di Rychlicki. Il quarto set vive di equilibrio fino al 10 pari, quando Perugia riesce nel primo allungo grazie al ritorno di Leon. Il prosieguo del match viene caratterizzato da una serie di errori, al servizio e in generale in attacco. Sir Safety sembra mettere in ghiaccio l’incontro con quattro match point sul 24-20, ma Itas non molla con due punti di Michieletto e arriva fino al 24-23, prima che Giannelli metta a terra la palla della vittoria 25-23, coronando una prestazione di alto livello. E Perugia può festeggiare.