Volley, Nations League: l'Italia supera 3-1 l'Australia

15/06/2019

Sesta vittoria in otto gare per l’Italia di Blengini. Un altro 3-1 (dopo quello contro il Giappone) per altri tre punti fondamentali in chiave accesso alla Final Six della Nations League, grazie soprattutto alle prestazioni straordinarie di Nelli e di Lavia.

La parallela di Nelli replica quella di Staples che aveva aperto il primo set. Il tocco vincente da zona 2 di Stockton porta gli australiani sul 4-2, ma il muro di Nelli e la free ball di Lavia vale il primo vantaggio per l’Italia (5-4). Lo stesso Lavia e i due muri consecutivi di Piano fanno volare gli azzurri sul 9-5. Lavia prima trova il mani out, dopo il Video Check, e poi mette a segno il suo primo ace in Nations League (11-6). La nazionale di Blengini scappa con il primo tempo di Piano e di Russo e il muro di Cavuto, che determina il vantaggio di +6 (15-9). La free ball di Lavia, che chiude un’azione rocambolesca, il muro di Nelli e la grande mano out (quasi da veterano) per lo stesso Lavia da zona 4, dopo un pasticcio sulla free ball, fissa il risultato sul 18-12. L’Australia sbaglia moltissimo in recezione: la diagonale di Nelli da seconda linea, il primo tempo vincente di Piano, il muro di Russo e l’errore al servizio di Staples fanno sì che una bella Italia si aggiudichi senza troppi patemi il primo set 25-18.

L’Italia prova la fuga già all’inizio della seconda frazione di gioco, con un fulminante 6-2 che vede come protagonista un grandissimo Daniele Lavia, che è letteralmente esploso nelle ultime due partite, e autore di due ace di fila. Anche Matteo Piano, implacabile a muro, è in grande giornata e firma il punto del 7-4, ma gli azzurri si mettono in difficoltà da soli e l’Australia impatta sul 7 pari, prima di portarsi per la prima volta in vantaggio con l’invasione di seconda linea di Sbertoli (9-8). L’Italia va in confusione sulla fase cambio palla che porta alla pipe di Smith (13-11), ma rimette la testa avanti con tre punti consecutivi di Nelli e il muro di Piano (15-13). Gli azzurri riprendono il largo con un ottimo Nelli, vincente da zona 2 dopo la grande difesa azzurra, e l’ace di Sbertoli, per il 20-16. Un calo di concentrazione nel finale, però, permette agli avversari di costringere i nostri giocatori a dei soffertissimi vantaggi: l’Australia passa al settimo set point, imponendosi 32-30.

Sono i primi tempi a dettare legge nell’avvio del terzo set. L’Italia torna a dominare con Nelli, Piano e due muri di Sbertoli, per il 9-5. Antonov sale in cattedra con due attacchi vincenti da zona 4: 12-7. Il primo tempo di Anzani regala il +6 agli azzurri, prima che Nelli da zona 2 si faccia perdonare un errore a muro sull’attacco di Smith (17-11); l’ex opposto di Trento segna due ace consecutivi per il 20-12. Lavia, Antonov e Nelli decretano la vittoria del secondo set italiano con lo stesso risultato con il quale gli azzurri si erano imposti nel primo. Nelli è inarrestabile anche all’inizio del quarto set. Le due squadre rimangono appaiate fino al 7 pari: Antonov, Anzani e l’ace di Sbertoli regalano il +5 all’Italia. Il vantaggio rimane invariato grazie al muro di Piano e l’ace di Nelli (17-12). L’ace finale di Sbertoli sigilla il successo per gli azzurri, che domani sera affronteranno i padroni di casa della Bulgaria.