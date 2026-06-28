Volley, Nations League: l'Italia batte 3-1 la Slovenia

LA PARTITA

Vittoria fondamentale per l'Italia, che rientra in top 7 (visto che la Cina è di diritto alle Final Eight) e chiude la week 2 ampiamente in corsa per la fase finale della Nations League maschile. E la sfida di Ljubljana con la Slovenia padrona di casa non parte nemmeno bene, perché Mozic è scatenato e contribuisce con 19 punti (in tutto il match) al vantaggio che arriva comunque punto su punto (25-23). Spalle al muro, gli Azzurri, che con un ko rischiano di uscire dalle primissime posizioni, cambiano marcia ed emergono in due: Bovolenta e Bottolo. Il primo chiude a quota 21, il secondo si ferma a 16 ma sono numeri decisivi per il ribaltone della squadra di De Giorgi. Che prima pareggia con il 25-19 del secondo, poi sorpassa dominando il terzo set (25-18), infine allunga in modo decisivo nel quarto e ultimo parziale. L'errore di Stern condanna la Slovenia e permette all'Italia di chiudere sul 3-1. In 8 partite, dopo la week 2, sono 5 vittorie e 16 punti, gli stessi dell'Ucraina. Gli Azzurri torneranno in campo il 15 luglio e la week 3 sarà fondamentale: in tal senso, iniziare contro la capolista Giappone non è proprio il massimo. Ma quest'Italia c'è.