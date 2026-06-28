VOLLEY

Volley, Nations League: l'Italia batte 3-1 la Slovenia

La formazione di De Giorgi vince in rimonta: 23-25, 25-19, 25-18, 25-20: è la quinta vittoria in otto partite

28 Giu 2026 - 22:35
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© federvolley.it

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Vittoria importantissima per l'Italia nella week 2 della Nations League maschile. A Ljubljana, gli Azzurri battono 3-1 la Slovenia padrona di casa imponendosi in rimonta. Finisce infatti 23-25, 25-19, 25-18, 25-20 in favore della formazione di De Giorgi, che così sale a 5 vittorie in 8 partite e consolida un posto nelle Final Eight. Super Alessandro Bovolenta, che realizza 21 punti e vince quasi un set da solo, mentre sono 16 per Bottolo.

LA PARTITA
Vittoria fondamentale per l'Italia, che rientra in top 7 (visto che la Cina è di diritto alle Final Eight) e chiude la week 2 ampiamente in corsa per la fase finale della Nations League maschile. E la sfida di Ljubljana con la Slovenia padrona di casa non parte nemmeno bene, perché Mozic è scatenato e contribuisce con 19 punti (in tutto il match) al vantaggio che arriva comunque punto su punto (25-23). Spalle al muro, gli Azzurri, che con un ko rischiano di uscire dalle primissime posizioni, cambiano marcia ed emergono in due: Bovolenta e Bottolo. Il primo chiude a quota 21, il secondo si ferma a 16 ma sono numeri decisivi per il ribaltone della squadra di De Giorgi. Che prima pareggia con il 25-19 del secondo, poi sorpassa dominando il terzo set (25-18), infine allunga in modo decisivo nel quarto e ultimo parziale. L'errore di Stern condanna la Slovenia e permette all'Italia di chiudere sul 3-1. In 8 partite, dopo la week 2, sono 5 vittorie e 16 punti, gli stessi dell'Ucraina. Gli Azzurri torneranno in campo il 15 luglio e la week 3 sarà fondamentale: in tal senso, iniziare contro la capolista Giappone non è proprio il massimo. Ma quest'Italia c'è.

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