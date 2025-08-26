Logo SportMediaset
Mercato

Emerson Palmieri da De Zerbi: accordo West Ham-Marsiglia

26 Ago 2025 - 16:15

Il terzino azzurro Emerson Palmieri è vicino al trasferimento dal West Ham al Marsiglia di Roberto De Zerbi. I due club hanno trovato l'accordo e anche il giocatore ha espresso parere favorevole, mancano solo le firme. 

Mercato ora per ora
17:15
El Bilal Touré saluta l'Atalanta: ufficiale il passaggio al Besiktas
17:07
Atalanta, Palestra lascia e va in prestito al Cagliari
16:15
Emerson Palmieri da De Zerbi: accordo West Ham-Marsiglia
15:01
Pisa, ecco due innesti offensivi per Gilardino. E spunta l'ipotesi Raul Albiol
14:31
Bortussia Dortmund, Kovac rinnova fino al 2027