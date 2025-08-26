Emerson Palmieri da De Zerbi: accordo West Ham-Marsiglia
26 Ago 2025 - 16:15
26 Ago 2025 - 16:15
Il terzino azzurro Emerson Palmieri è vicino al trasferimento dal West Ham al Marsiglia di Roberto De Zerbi. I due club hanno trovato l'accordo e anche il giocatore ha espresso parere favorevole, mancano solo le firme.
