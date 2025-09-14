Volley, Mondiali: l'Italia inizia col piede giusto, 3-0 all'Algeria

Gli azzurri, trascinati da Bottolo e Michieletto, vincono coi parziali di 25-13, 25-22, 25-17
Inizia nel migliore dei modi il Mondiale di volley dell'Italia, che vuole bissare il successo ottenuto nella versione al femminile. Nelle Filippine, gli azzurri sconfiggono 3-0 l'Algeria, che riesce a metterli veramente in difficoltà solo nel secondo set: 25-13, 25-22, 25-17 i parziali a favore della nostra Nazionale. Sugli scudi Michieletto (15) e Bottolo (13), doppia cifra anche per Romanò (10). Il girone proseguirà con le sfide a Belgio e Ucraina.
Serviva una vittoria per iniziare nel modo giusto i Mondiali maschili di volley, che vedono la nostra Nazionale difendere il titolo conquistato tre anni fa, e l'Italia l'ha ottenuta: 3-0 sull'Algeria, sconfitta nettamente coi parziali di 25-13, 25-22, 25-17. Non c'è storia nel primissimo set, che vede Michieletto e Bottolo dominare in attacco con grandissimo impeto. Sfruttando l'inesperienza internazionale dei nordafricani: 25-13 per un'Italia dominante.
Il secondo parziale è quello della prorompente reazione per gli algerini, trascinati da Ikken e Ndour, che chiuderanno con dieci punti ciascuno e saranno i migliori con capitan Hosni (9): l'Algeria va anche in vantaggio e sogna di prolungare la sfida, poi ecco la rimonta azzurra e il 25-22.
Il terzo set si dipana invece sulla falsariga del primo, con Fefé De Giorgi che si toglie anche il lusso di far debuttare varie seconde linee e assiste al primo punto di Gargiulo. L'Italia lo vince 25-17 e chiude il match sul 3-0, preparandosi alle sfide per il primo posto contro Belgio e Ucraina: sugli scudi Michieletto e Bottolo, top-scorer con 15 e 13 punti. Romanò chiude invece a quota dieci, da terzo violino azzurro.
