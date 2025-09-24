Volley, Mondiali: Italia spettacolare, 3-0 al Belgio e semifinale contro la Polonia

"Vorrei fare i complimenti loro per il grande Mondiale fatto. Oggi volevamo una specie di rivincita e lo abbiamo mostrato essendo cattivi dal primo all'ultimo punto. Non abbiamo lasciato l'occasione di avvicinarsi, quando giochiamo da Italia, è una conseguenza automatica che l'avversario vada in difficoltà - ha spiegato Yuri Romanò ai microfoni di Rai Sport -. Va benissimo affrontare la Polonia, è un grande classico di questi anni, sono in buona serie contro di noi. Ultimamente hanno avuto la meglio un po' di volte, ma siamo sicuri che sarà una bella partita".