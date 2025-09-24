Il Pallone d'Oro "statistico": i 100 migliori giocatori al mondo secondo il CIES

In occasione dell'assegnazione del Pallone d'Oro, il CIES Football Observatory si è divertito a stilare una classifica alternativa dei 100 migliori giocatori del mondo dell'ultimo anno, utilizzando un metodo puramente statistico. Quest'ultimo tiene conto delle prestazioni dei calciatori di movimento nell'ultimo anno in sei aree di gioco, nonché del loro impiego, del livello sportivo delle partite e dei risultati (a questo link i criteri specifici con cui è stata stilata la classifica). Per trovare un calciatore di Serie A bisogna scendere fino alla 35esima posizione occupata Luka Modric, il primo italiano in classifica invece è Nicolò Barella in 48esima posizione.