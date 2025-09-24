Logo SportMediaset
Calcio
LA CLASSIFICA

Il Pallone d'Oro "statistico": i 100 migliori giocatori al mondo secondo il CIES

Il CIES ha stilato una classifica alternativa rispetto a quella decisa da France Football: trionfa Yamal, Serie A sempre più indietro

24 Set 2025 - 17:17
In occasione dell'assegnazione del Pallone d'Oro, il CIES Football Observatory si è divertito a stilare una classifica alternativa dei 100 migliori giocatori del mondo dell'ultimo anno, utilizzando un metodo puramente statistico. Quest'ultimo tiene conto delle prestazioni dei calciatori di movimento nell'ultimo anno in sei aree di gioco, nonché del loro impiego, del livello sportivo delle partite e dei risultati (a questo link i criteri specifici con cui è stata stilata la classifica). Per trovare un calciatore di Serie A bisogna scendere fino alla 35esima posizione occupata Luka Modric, il primo italiano in classifica invece è Nicolò Barella in 48esima posizione. 

