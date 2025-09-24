Logo SportMediaset
Ciclismo, Comune di Bologna: "Contrari al team israeliano al Giro dell'Emilia"

24 Set 2025 - 17:17

"Siamo contrari alla partecipazione di una squadra israeliana al Giro dell'Emilia in un momento come questo, in cui il governo di Israele si sta macchiando di gravi crimini contro la popolazione civile nella Striscia di Gaza". Lo ha dichiarato l'assessora allo Sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi. "Non è una posizione contro gli atleti, ma non possiamo accettare che una squadra legata a quello stesso governo possa prendere parte a una manifestazione sportiva che, per sua natura, rappresenta valori diametralmente opposti - ha aggiunto -. Chiediamo agli organizzatori del Giro dell'Emilia di escludere dalla manifestazione il team israeliano Premier Tech".

Commenti (0)

