Volley, Mondiale club uomini: la Lube schianta l'Al Rayyan e vola in finale

VOLLEY - MONDIALE CLUB

La Lube Civitanova vola in finale al Mondiale per Club 2019 di volley maschile grazie alla netta vittoria per 3-0 contro l’Al Rayyan (25-15; 25-17; 25-22). I Campioni d’Europa torneranno in campo domenica pomeriggio (ore 16.30) per l’atto conclusivo della rassegna iridata che si sta disputando a Betim (in Brasile) per affrontare i brasiliani del Sada Cruzeiro, che nel pomeriggio hanno strapazzato i russi dello Zenit Kazan

I cucinieri hanno rispettato il pronostico della vigilia contro la modesta compagine qatariota, che avevano già sconfitto nettamente all’esordio nel round robin che ha definito gli accoppiamenti di queste semifinali. I ragazzi di coach De Giorgi avranno così la terza chance per conquistare un titolo mai vinto nella gloriosa storia della società marchigiana perché disputeranno la finale mondiale per la terza volta consecutiva dopo aver perso le ultime due.

Civitanova ha condotto il match senza particolari problemi nei primi due set, dominando in lungo e in largo e incontrando qualche difficoltà soltanto in avvio della terza frazione, quando si è trovata sotto per 5-2 ed è stata costretta a rimontare: parziale punto a punto, ma la classe dei biancorossi è superiore e la Lube chiude i conti in 80 minuti. A trascinare i Campioni d’Italia lo schiacciatore Yoandy Leal (17 punti, 3 muri, 3 aces) e l’opposto Kamil Rychlicki (9), mentre il martello Osmany Juantorena ha giocato soltanto i primi due set (8 punti. Dall’altra parte della rete il migliore è stato Marco Ferreira (10).

