Volley, Mondiale club donne: epica rimonta di Conegliano, è finale  

VOLLEY

La Imoco Volley Conegliano è la prima finalista del Mondiale per club dopo una partita splendida, durissima e decisa al tie-break da una sensazionale Paola Egonu che mette a referto qualcosa come 39 punti. A cadere sono le campionesse in carica del VakifBank Istanbul, dopo oltre due ore e mezza di battaglia e un finale di 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 23-21. Epico il quinto set delle venete, sotto 5-10 e capaci di annullare nove match point.

C'era un incantesimo da sfatare, e una determinatissima squadra detentrice del titolo di campione del mondo da detronizzare. La missione giusta per una fuoriclasse assoluta come Paola Egonu, che contro lo spauracchio VakifBank mette in scena uno dei capolavori della sua carriera e porta per mano Conegliano alla finale di un Mondiale da cui le venete erano uscite con un piede e mezzo, dopo quattro set incredibilmente intensi e un tie-break dominato dalle avversarie, portatesi sul 10-5 e poi addirittura sul 14-10. Ma le bordate in successione della fuoriclasse di Cittadella sovvertono qualsiasi logica e regalano alla Imoco una gioia attesa da tre anni.

La partita è incredibilmente aperta e equilibrata, e lo si capisce immediatamente nel primo set: il secondo punto, quello dell'1-1 per le turche firmato Ognjenovic, arriva infatti dopo uno scambio eterno e una serie infinita di attacchi e salvataggi in extremis. In questa fase sono soprattutto Paola Egonu in attacco e Monica De Gennaro dietro a fare le fortune della Imoco. C'è anche un attacco out della temuta Haak per il +4 Conegliano, ma la giovane, bravissima Karakurt guida la rimonta turca che tiene il VakifBank a contatto. Una Gabi cresciutissima rispetto alla sfida con Novara firma il pareggio sul 14-14. Si continua a giocare quindi punto su punto, con Folie che finalmente trova un punto fondamentale che vale il 24-23, e Conegliano chiude. Durissimo però contrastare una ispiratissima Ognjenovic, prorompente sul muro delle venete. A corrente alternata (almeno fin qui) anche Paola Egonu, che timbra il primo break nel secondo set ma non è sempre precisa. La solita Ognjenovic porta il VakifBank sul primo +3 turco del match e, nonostante una diagonale di Egonu che scatena gli applausi anche delle avversarie, Conegliano presenta un muro troppo penetrabile e rimane sempre sotto. Prendono quindi il largo le ragazze di coach Guidetti, sul +5 dopo il pallonetto di Haak. Wolos e De Kruijf trovano quindi due muri fondamentali per Conegliano, che però si arrende sotto i colpi di una ispiratissima Gunes.

Nel terzo set Egonu decide quindi di chiamare la carica, portando le gialloblù sul 4-1. Il Vakif torna sotto e grazie a Gabi si riporta sul 6-6 per un equilibrio che rimane tale anche dopo alcuni splendidi attacchi di Egonu: lo strappo arriva con un altro bel muro di De Kruijf, e le turche stavolta perdono il controllo: arrivano alcuni errori importanti, mentre crescono le Pantere e si prendono il set dopo una gran parallela di Hill e un attacco formidabile di una Egonu che così riscatta alcuni errori nelle mani precedenti. Conegliano però vanifica tutto in un quarto set in cui rimane sempre in svantaggio mentre giganteggiano le solite protagoniste dall'altra parte: Gunes, Karakurt e soprattutto Gabi. Proprio quest'ultima prende per mano la squadra in un avvio di tie-break che sembra a senso unico, con Conegliano ormai uscita dalla partita. E proprio in questo momento arriva il capolavoro di Paola Egonu: lei guida la rimonta Imoco sul 5-10, ancora lei riesce nell'impresa impossibile di riacciuffare la partita sul 10-14. Il Vakif non sfrutta ben nove match point, perché Paola spara bordate sulle avversarie da ogni posizione e in ogni situazione (addirittura in un caso dopo aver salvato in prima persona in difesa, chiudendo poi con una bomba in diagonale). Il muro decisivo è quindi di Wolosz, ma questa finale è tutta di Paola Egonu.