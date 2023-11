Volley: la Lube parte bene in Champions League, Piacenza ko. In A1 volano Milano e Conegliano

VOLLEY

Civitanova travolge 3-0 l’Arcada Galati, Perugia piega Padova 3-0 in Superlega. La Imoco capolista solitaria nel femminile

© Twitter Lube Nella prima giornata di Champions League di volley cade Piacenza, che viene sconfitta 3-1 in casa dai turchi dell’Halkbank con il punteggio di 25-19, 25-18, 19-25, 25-21. Destino opposto invece per la Lube Civitanova, che travolge 3-0 l’Arcada Galati (25-17, 25-19, 25-23). Nel primo turno di CEV Cup Milano si impone 3-0 contro i belgi del Menen, mentre in Superlega Perugia supera Padova. In A1 femminile vincono Conegliano e Milano.

CHAMPIONS LEAGUE, CEV CUP E SUPERLEGA MASCHILE

Parte bene la Lube Civitanova nel girone E della Champions League di volley maschile 2023/24: i marchigiani piegano 3-0 i romeni dell’Arcada Galati, con il punteggio di 25-17, 25-19 e 25-23. Avvio equilibrato, con i padroni di casa che prendono il largo sul 12-12 grazie ad un break di cinque punti consecutivi. Nel secondo set invece la Lube mette il muso in avanti fin da subito, gestendo poi il vantaggio senza troppi problemi fino in fondo. Il terzo parziale è quello più complicato, ma i marchigiani riescono a spuntarla sul rettilineo finale. Nel gruppo C invece comincia male la campagna europea di Piacenza, travolta 3-1 in casa dai turchi dell’Halkbank (25-19, 25-18, 19-25, 25-21). Gli emiliani soffrono tanto e concedono i primi due set, rimettendo le cose a posto soltanto nel terzo. Il quarto parziale è estremamente equilibrato, ma nel finale gli ospiti mettono la freccia e chiudono con il 3-1 che vale la vittoria. Nessun problema invece per l’Allianz Milano, che nel primo turno della CEV Cup esordisce con un secco 3-0 ai danni dei begli del Menen (25-13, 25-21, 25-13). Primo parziale dominato ampiamente, ma nonostante gli ospiti alzino l’asticella nel set successivo i lombardi riescono ad amministrare e ad allungare nel terzo parziale. Tutto facile per Perugia nell’anticipo della nona giornata di Superlega Maschile: la Safety si impone con un netto 3-0 (25-16, 25-22, 25-21) contro Padova e mette pressione all’Itas Trentino. I veneti riescono ad impensierire seriamente gli umbri soltanto nel secondo parziale, che rimane punto a punto fino alla fine.

SERIE A1 FEMMINILE

Conegliano e Milano volano nel recupero della quarta giornata del campionato di A1 femminile. La Imoco travolge 3-0 Roma tra le mura casalinghe, e si prende in solitaria la vetta della classifica con il punteggio di 25-16, 25-16, 25-20. A trascinare le gialloblù una super Fahr, micidiale soprattutto dopo l’uscita dal campo di Haak. La Vero Volley Milano si prende invece il terzo posto solitario della classifica (-1 da Novara seconda), imponendosi contro Chieri sempre per 3-0 (25-19, 25-19, 25-16). Decisiva ancora una volta Paola Egonu, autrice di una prova straordinaria da 19 punti totali.