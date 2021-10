Volley, l'Italia Under 21 è campione del mondo: battuta la Russia

MASCHILE

Storico trionfo degli azzurrini che hanno conquistato l'oro che ancora mancava in bacheca

Primo storico trionfo ai Campionati del Mondo Under 21 per l'Italia, vincitrice della medaglia d'oro nella finale contro la Russia in tre set (25-19, 25-22, 25-20). Dopo quattro finali perse (1985 Milano, 1991 Il Cairo, 1993 Rosario, 2019 Manama), Rinaldi e compagni hanno spezzato la maledizione, andandosi a prendere l'unico titolo giovanile che ancora mancava nella bacheca della FIPAV. Il tutto nell'anno in cui anche l'Under 20 femminile ha conquistato la medaglia d'oro mondiale: un'altra straordinaria doppietta per il volley tricolore, dopo quella delle nazionali azzurre seniores ai Campionati Europei.

Con la vittoria di oggi salgono a 18 le medaglie conquistate in questa categoria dell'Italia: 11 ai Campionati Europei e 7 medaglie nei Campionati del Mondo. A distanza di due anni questo gruppo, che nel 2019 ottenne la medaglia d'oro nei Campionati del Mondo Under 19 in Tunisia, battendo in finale proprio la Russia, si è confermata al vertice della pallavolo mondiale. Sul gradino più basso del podio è salita Polonia, che nella finale 3°-4° posto si è imposta con il punteggio di 3-0 (25-16, 25-14, 25-19) contro l'Argentina.