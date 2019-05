Volley femminile, Malagò verso Novara-Conegliano: "Orgoglioso dei risultati"

10/05/2019

Novara e Conegliano si preparano alla grande finale del 18 maggio quando si giocheranno, dopo la sfida scudetto vinta dall'Imoco , anche la Champions League donne . Un dominio italiano che si riflette anche nei successi di Busto Arsizio in CEV Cup e di Monza in Challenge Cup . "Sono molto orgoglioso di quello che sta succedendo nella pallavolo femminile, voglio fare i complimenti a tutti, a partire dai presidenti fino alle giocatrici'' le parole di Giovanni Malagò , presidente del Coni, a margine dell'evento ''L'Europa siamo noi'' organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A femminile in vista della finalissima.

"Stiamo assistendo a una meravigliosa stagione - ha detto invece il presidente della Fipav Bruno Cattaneo - È un avvenimento straordinario, era successo solo altre due volte che la finale di Champions League si giocasse tra due squadre italiane. E in Europa abbiamo fatto il Triplete".



All'evento erano presenti anche Davide Mazzanti, commissario tecnico della Nazionale femminile, Cristina Chirichella (Novara), Alessia Gennari (Busto Arsizio), Serena Ortolan (Monza) e Miriam Sylla (Conegliano) oltre alle ex campionesse azzurre Maurizia Cacciatori e Eleonora Lo Bianco.



Per la sesta volta nella storia le squadre italiane si aggiudicheranno nello stesso anno le tre principali competizioni continentali; l’ultima tripletta risale però a ben 10 anni fa, nel 2009 (quando a trionfare furono Bergamo in Champions League, Novara in Coppa CEV e Jesi in Challenge), e soltanto in una di queste occasioni la finalissima di Champions aveva visto di fronte due sestetti tricolori (Bergamo e Novara, nel 2005).