Courmayeur Cup, il volley femminile italiano torna in campo dopo la magica estate olimpica

PALLAVOLO

La rassegna andrà in scena in Valle d'Aosta il 20 e il 21 settembre prossimi e coinvolgerà Prosecco Doc Imoco Conegliano, Savino Del Bene Scandicci, Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara

La pallavolo femminile è pronta a ripartire in vista della stagione regolare dopo la vittoria alle Olimpiadi di Parigi 2024 e lo fa all'ombra del Monte Bianco. Il prossimo 20 e 21 settembre andrà in scena la Courmayeur Cup, quadrangolare organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che vedrà protagoniste le prime quattro squadre classificate nell'ultimo campionato.

L'evento andrà in scena al Courmayeur Sport Center, un centro sportivo realizzato a 1200 metri d'altezza all'avanguardia che ospiterà Prosecco Doc Imoco Conegliano, Savino Del Bene Scandicci, Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara, pronte a sfidarsi prima della corsa scudetto che si aprirà il 5 e 6 ottobre prossimi.

Vedi anche Volley Volley femminile A1 e A2: mercato e roster stagione 2024/25 "Siamo orgogliosi di ospitare un evento di tale portata nella nostra città e di offrire a queste stelle della pallavolo un palcoscenico unico dove esprimere il loro talento - ha spiegato Marta Castori, Direttrice del Centro Servizi Courmayeur Mont Blanc (CSC) -. Questa manifestazione rappresenta un'occasione straordinaria per confermare come Courmayeur possa essere una destinazione di eccellenza non solo per il turismo, ma anche per lo sport”.

Vedi anche parigi 2024 Parigi 2024, volley donne: l'Italia travolge gli Stati Uniti, ecco l'oro olimpico! Al via della competizione saranno presenti fra le altre Paola Egonu, Myriam Sylla, Gabi, Sarah Fahr, Maja Ognjenovic, Ekaterina Antropova, Mayu Ishikawa e Maja Aleksić, tutte pronte a darsi battaglie nelle sfide previste ogni giorno alle 17.30 e alle 20.30, il tutto anticipato il 20 settembre dalla presentazione dei Campionati di Serie A in programma alle 11:30 al Jardin de l’Ange.