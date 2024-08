Parigi 2024, volley donne: l'Italia travolge gli Stati Uniti, ecco l'oro olimpico!

PARIGI 2024

Julio Velasco interrompe la maledizione a cinque cerchi dell'Italvolley, in un match semplicemente dominato: 25-18, 25-20, 25-17 i parziali nel successo per 3-0

Azzurre grinta e cuore contro gli Usa per il sogno olimpico LE FOTO





































































































© Getty Images 1 di 52 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Salgono a 12 le medaglie d'oro per l'Italia nelle Olimpiadi di Parigi 2024. Merito della splendida Nazionale femminile di volley, che travolge gli Stati Uniti in una finalissima senza storia sin dalle sue primissime battute. Danesi, Sylla e compagne sconfiggono 3-0 le campionesse olimpiche in carica coi parziali di 25-18, 25-20, 25-17. Strepitosa la prova di Paola Egonu, con 22 punti. Si interrompe il digiuno del volley alle Olimpiadi: ecco il primo oro.

Il destino ha voluto che fosse proprio lui a spezzare la maledizione d'oro del volley. A fine anno Julio Velasco veniva chiamato al capezzale di una nazionale in fortissima difficoltà, non ancora qualificata per i Giochi. Qualche mese dopo, ecco il successo nella Volleyball Nations League e uno strepitoso oro olimpico: c'è l'Italia sul tetto del mondo, dopo una finale dominata e senza storia. Gli Stati Uniti vengono infatti travolti col punteggio di 3-0: 25-18, 25-20, 25-17 i parziali per il 12° oro dell'Italia nelle Olimpiadi di Parigi 2024.

L'avvio è strepitoso per l'Italvolley, che aggredisce subito la gara e intimorisce le campionesse olimpiche in carica. Le azzurre dominano il gioco e gli scambi, decollando sul 5-1. Strepitose Egonu e Danesi, in un'Italia che lascia alle avversarie (molto fallose) solo le briciole, ma anche le cosiddette seconde linee: Fahr firma l'ace del 10-5. L'Italia viaggia su un altro binario ma, dopo aver firmato il 15-7, si disunisce: quattro punti di fila rimettono in gioco gli States, che si portano anche sul -3 (18-15).

Serve un timeout di Velasco per risvegliare la Nazionale del "qui e ora", che è implacabile: Danesi ed Egonu chiudono il set sul 25-18. Nel secondo parziale gli Stati Uniti abbozzano una reazione e tengono fino all'8-8, dove l'Italia scappa. I muri di Danesi e Fahr fanno la differenza, insieme alla varietà dei colpi di Sylla ed Egonu: nasce così il 16-12 che indirizza anche questo parziale. Ogni tentativo di rientro delle rivali, compreso un challenge discusso che vale il 23-19, viene neutralizzato. Antropova e Bosetti sono letali, poi ecco la firma di Egonu: 25-20 e 2-0 azzurro. Nel terzo set l'Italia è brava a spezzare il moto d'orgoglio americano (6-5) con uno strepitoso turno in battuta di Orro: due ace e sette punti consecutivi azzurri per il 12-6. Antropova e Sylla fanno il resto, portandoci sul 22-15. La partita è praticamente vinta e la formalità arriva col 25-17 nel secondo match point. L'Italia conquista la medaglia d'oro, la prima nella storia del volley maschile e femminile. Mvp della finale Paola Egonu con 22 punti, mentre una strepitosa Anna Danesi fa entrare nella storia Roncadelle: il comune bresciano, 9.560 abitanti, ha tre ori olimpici. Il suo, quello di Alice Bellandi nel judo e quello di Giovanni De Gennaro nel K1 slalom.