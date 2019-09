Volley, Europei maschili: primo ko per l'Italia, Turchia agli ottavi

Prima sconfitta per l'Italvolley agli Europei. I ragazzi di Blengini hanno ceduto ai padroni di casa della Francia con il punteggio di 1-3 (22-25, 25-22, 22-25, 22-25) in un match che aveva in palio il primato nel girone. Con la seconda piazza gli azzurri proseguiranno il loro cammino a Nantes, dove negli ottavi di finale affronteranno la Turchia nella sfida in progamma domenica 22 alle ore 17.

Questa sera le due squadre hanno comunque dato vita a un match vibrante durante il quale non si sono di certo risparmiate regalando spettacolo ai più di 7mila spettatori presenti sugli spalti. Il livello tecnico è stato buono così come numerosi sono stati i capovolgimenti di fronte, frutto molto spesso di errori. L'Italia dal canto suo si è espressa a sprazzi non riuscendo a trovare la continuità di gioco necessaria contro un'avversaria come la Francia. Dopo aver rimontato l'iniziale svantaggio gli azzurri sembravano aver rimesso la situazione nella carreggiata desiderata, ma un successivo black out nel terzo set pagato poi con la sconfitta nel parziale è sembrato essere il momento in cui l'inerzia della gara è definitivamente cambiata.