Volley, Europei maschili: Italia sul velluto, Romania battuta in quattro set

EUROPEI

Prosegue senza intoppi la marcia dell'Italvolley negli Europei maschili. A Montpellier, in Francia, la Nazionale di Gianlorenzo Blengini batte in quattro set la Romania ed è a punteggio pieno nel gruppo A della competizione. L'Italia vince con i parziali di 25-15, 25-14, 23-25, 25-14, dominando i tre set vinti e perdendo solo il terzo, giocato con un po' troppa superficialità. La prossima sfida sarà martedì 17 contro la Bulgaria.

Nel primo set si lotta punto a punto fino all'11-11. Un mani fuori di Filippo Lanza apre l'allungo devastante dell'Italia, che infila un parziale di 8-2. Protagonista assoluto del break è Ivan Zaytsev, autore di tre punti, di cui due ace. In generale, è tutta la Nazionale a incidere dai nove metri: sul finale di set Gabriele Nelli distrugge la ricezione romena con tre ace e l'Italia si aggiudica il primo parziale per 25-15.

La giornata magica al servizio della Nazionale di Gianlorenzo Blengini non si arresta e prosegue nel secondo set, che a differenza del primo non ha storia sin dall'avvio. L'Italia scappa sull'8-4 grazie a una diagonale lunga di Zaytsev, poi si scatena in battuta concludendo il secondo set con un parziale di 9-2. Sugli scudi ancora Nelli, autore di altri due ace, e Giannelli, che oltre a due punti dai nove metri si esibisce anche in una difesa di piede che anticipa un muro perentorio di Anzani. Finisce 25-14 il secondo set, con l'Italia che viaggia alla mostruosa percentuale dell'88% in attacco ed è un'autentica fabbrica di ace (11).

Il terzo set vede un'Italia più distratta: la Romania è sempre avanti e sul 22-19 usufruisce di un regalo arbitrale, con un attacco che è al di là dell'asta eppure viene convertito in punto. Gli Azzurri non riescono a reagire e perdono il parziale per 25-23, prima di dominare il quarto set (25-14) mettendo ancora una volta in croce la ricezione romena. Adesso si comincia a fare sul serio: martedì 17 sarà sfida alla Bulgaria, in testa a punteggio pieno nel gruppo A, così come l'Italia.