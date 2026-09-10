Fabregas, le stelle e tante alternative: il Como andrebbe imitato ma è praticamente impossibile

Immaginate di aver preso la DeLorean di "Ritorno al futuro" proiettandovi all'oggi dopo essere partiti dall'Italia di dieci anni fa. Aprite il giornale e leggete che dopo la prima giornata il Como è l'unica squadra italiana ad aver vinto, Pensereste che c'è qualcosa che non quadra in tutto questo. Ma non basta. I lariani hanno travolto il Lipsia, squadra della galassia Red Bull, in cui giocano nazionali di vari Paesi. Non si sono limitati a vincere: hanno stravinto. Primo tempo dominato, piccola crisi dopo un'ora di gioco, poi ulteriore reazione e trionfo finale per 4-1. Vi verrebbe immediatamente voglia di vedere la registrazione della partita per capire se non sia una casualità. Vedreste che è tutto vero, che questo Como è una squadra straordinaria.