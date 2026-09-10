Italvolley a Napoli, grande spettacolo sugli spalti: c'è anche Mattarella

E' lì che va a sedersi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura e accolto da qualche goccia d'acqua, ma anche da un lungo applauso del pubblico a cui il Capo di Stato italiano ricambia salutando la folla con affettuosi cenni delle mani. In tribuna autorità anche il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Presenti inoltre, tra gli altri, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il presidente della Lega Pallavolo Serie A, Claudio Durigon, e il numero uno della Fipav, Giuseppe Manfredi. Per comune e Regione Campania, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il governatore Roberto Fico. "C'è un colpo d'occhio che è commovente, veramente bellissimo. Una partecipazione della città straordinaria", commenta il primo cittadino partenopeo.