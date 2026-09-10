Fabregas frena gli entusiasmi: "Felice per cinque minuti, poi basta. Umili e pedalare"

Poi infine spazio per una lode a due singoli, Baturina e Diao: "Assane ci è mancato moltissimo l'anno scorso: siamo stati 9 mesi senza di lui. Anche solo avere giocatori così talentuosi da mettere è qualcosa che può cambiare la partita. Ha ventun anni, è giovanissimo e ogni anno migliorerà. Bisogna avere pazienza con questi ragazzi e nel calcio spesso questo aspetto non c'è". Poi sul centrocampista croato, sempre più bomber dei lariani: "Mi fido tanto di Martin, il suo è un talento puro che va lasciato libero di esprimersi. Quando lo chiamo è perché devo ricordargli di fare la fase difensiva. Vale per lui come per altri compagni di talento come Nico, Jesus e Assane".