Volley: Egonu, nuovo look dopo l'addio a Kasia

30/12/2018

Tempo di rivoluzioni per Paola Egonu. Dopo l'addio alla compagna Skorupa ecco spuntare un nuovo look in occasione dell'ultimo turno di campionato del 2018. Nella sfida con Casalmaggiore, l'azzurra si è presentata in campo coi capelli color platino. Tra tanti cambi... una certezza: la forza in campo è sempre la stessa. L'opposto ha infatti messo a referto 19 punti ed è stata la best scorer nel 3-0 contro la Pomì.(foto dal sito di Agil Igor Novara)