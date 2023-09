Velasco verso la panchina dell'Italvolley: pronto il sostituto di Mazzanti

ITALVOLLEY

Il tecnico dalle origini argentine sarebbe stato scelto come nuova guida delle azzurre dopo la sconfitta patita con la Polonia nel torneo preolimpico

La Nazionale Italiana di pallavolo femminile è pronta ad affrontare una nuova rivoluzione. Dopo il mancato accesso diretto alle Olimpiadi estive di Parigi 2024, il presidente federale Giuseppe Manfredi avrebbe deciso a consegnare 'il ben servito' a Davide Mazzanti, già al centro delle polemiche a causa dell'esclusione di Paola Egonu . Sarebbe una questione di tempo, ma l'esonero dell'ex tecnico del Volley Bergamo 1991 parrebbe ormai certo visti anche i limiti di gestione di un gruppo che si è spaccato già durante Tokyo 2020 e che si sarebbe ulteriormente diviso in occasione dei recenti Europei, terminati con la pesante sconfitta con l' Olanda .

Per ripartire è quindi necessario trovare una soluzione sicura, che possa ristabilire serenità alle azzurre e ricucire i rapporti fra alcuni punti fermi come Paola Egonu, Monica De Gennaro e Cristina Chirichella , assenti durante il torneo preolimpico. Il nome prescelto per la lunga rincorsa verso Parigi sarebbe quello di Julio Velasco , recentemente chiamato da Busto Arsizio per ridare vita a un progetto apparso in difficoltà negli anni.

Il tecnico di origine argentina conosce molto bene il palcoscenico della Nazionale dopo aver condotto la squadra maschile dal 1989 al 1996 dando il via alla cosiddetta 'generazione di fenomeni' capace di conquistare due titoli mondiali e tre europei oltre a un argento olimpico ad Atlanta 1996 . Già alla guida della formazione femminile dal 1997 al 1998, il 'tecnico-filosofo' ha ricoperto nell'ultimo quadriennio il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile della Federazione Italiana Pallavolo inanellando una serie di successi che fanno ben sperare per il futuro del volley azzurro.

Una prospettiva che lo avrebbe spinto ad accettare il ruolo di capo allenatore della UYBA Volley con cui avrebbe però stipulato un contratto nel quale è prevista una clausola che lo libererebbe in caso di chiamata della Nazionale. Una sfida non certo semplice visto il clima che si vive nel club azzurro dopo la sconfitta patita con la Polonia , ma che lo vedrebbe alla guida di Egonu e compagne in vista della Volleyball Nations League in programma il prossimo giugno e decisiva per volare verso la Francia.

