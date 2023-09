Velasco riparte dalla UYBA Volley: "Scelta fortemente voluta. A Egonu dico..."

PALLAVOLO

La UYBA Volley ha presentato il suo nuovo allenatore, Julio Velasco, allo Spazio Lenovo di Milano.

© SportMediaset 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nuova vita per la UYBA Volley di Busto Arsizio, nuova vita per Julio Velasco. L’allenatore per eccellenza, l’uomo che ha guidato la "Generazione di Fenomeni" della pallavolo maschile alla vittoria di tre ori europei, due mondiali e tanto altro, comincia una nuova fase della sua carriera in campo femminile con la storica società bustocca, iscritta al campionato di Serie A1 femminile.

"Volevo fare questa esperienza nel settore femminile perché è l'unica cosa che mi manca nella mia carriera", ha dichiarato Velasco. "Il presidente Pirola è l'unico che mi ha fatto una vera offerta, e quindi ho accettato".

Velasco, che con la Nazionale italiana di pallavolo maschile ha scritto pagine indelebili di storia, ha detto la sua sullo straordinario percorso che ha portato il gruppo allenato da Fefè De Giorgi in finale dei campionati Europei: "È una squadra molto forte, molto fisica e molto tecnica. Ma è molto importante come ha gestito il ruolo di favorita. Le finali si possono vincere o perdere, ma è già un grande traguardo. La sfida Italia-Polonia caratterizzerà i prossimi anni".

Il presente ora dice UYBA Volley, ma nel futuro potrebbe esserci l’occasione di sedersi sulla panchina della Nazionale italiana femminile. Un’ipotesi che lui stesso, però, ha momentaneamente smentito e allontanato. In prospettiva c’è l’occasione di allenare una vera fuoriclasse del volley mondiale che ora sta vivendo un momento di difficoltà, Paola Egonu: "Il consiglio che posso dare a una giocatrice che ora è sulla bocca di tutti è che non è importante quello che dicono gli altri, ma è importante quello che lei pensa di sé. Deve lasciare perdere tutto il resto e lavorare come mai ha lavorato, meglio di qualsiasi altro anno o di come abbia mai fatto in vita sua".