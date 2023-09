Volley, l'Italia perde 3-1 con la Polonia e manca il pass olimpico

© twitter

Pesante sconfitta per l'Italvolley del ct Mazzanti, che perde 3-1 all’Atlas Arena di Lodz contro le padrone di casa della Polonia e fallisce, almeno per ora, il pass olimpico per Parigi 2024. Stysiak e compagne si impongono in quattro set con i parziali di 25-15, 24-26, 23-25, 21-25 e volano insieme agli Usa ai Giochi di Parigi, non basta a Mazzanti un'ottima prova di Antropova, ma per le azzurre c’è ancora la possibilità di andare alle Olimpiadi attraverso il ripescaggio delle formazioni con il miglior ranking al termine della fase preliminare della prossima VNL.