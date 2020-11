UYBA e Cuneo tornano alla vittoria, tutto facile per Chieri

VOLLEY FEMMINILE

Si è chiuso il weekend dedicato ai recuperi per il campionato di Serie A1. La Reale Mutua Fenera Chieri torna in casa dopo un mese di assenza e riparte da una bella e meritata vittoria per 3-0 contro la Delta Despar Trentino. 25-13, 25-20 e 25-14 i parziali di una partita che Perinelli e compagne hanno quasi sempre condotto, fornendo una convincente prova di squadra. L’efficace lavoro al servizio è stato probabilmente la chiave di volta della gara: il resto è venuto un po’ di conseguenza. Maurizio Lollini

La Bosca S.Bernardo Cuneo torna a sorridere dopo tre k.o. consecutivi grazie al successo al tie-break conquistato sulla Banca Valsabbina Millenium Brescia. Le gatte, dopo un primo parziale vinto piuttosto agevolmente, subiscono il ritorno delle leonesse, che si portano avanti 1-2. Nel quarto parziale arriva la reazione rabbiosa delle cuneesi, trascinate da Zakchaiou e Ungureanu, poi nel tie-break è Bici a caricarsi la squadra sulle spalle.

Boccata d'ossigeno, infine, per la Unet e-work Busto Arsizio che esce dal PalaBarton di Perugia con due punti importanti per la classifica e per il morale. La UYBA, che ha iniziato il match con Bonelli titolare, ha vinto al fotofinish i primi due parziali super equilibrati, mentre è poi calata rimettendo in corsa le padrone di casa. La Bartoccini Fortinfissi ha rimesso in piedi una gara che sembrava già persa. Nel set finale determinanti le prove di Mingardi (26 in totale, bene anche al servizio con 3 ace e a muro con 4) e di Gray (18), la più continua in attacco.

Reale Mutua Fenera Chieri-Delta Despar Trentino 3-0 (25-13, 25-20, 25-14)

- Chieri: Mazzaro 12, Grobelna 15, Perinelli 15, Zambelli 6, Bosio 2, Frantti 8, De Bortoli (L), Villani 2, Laak, Fini, Alhassan. N.E.: Meijers, Mayer, Gibertini. All. Bregoli.

- Trentino: D'Odorico 10, Furlan, Piani 7, Melli 7, Fondriest 2, Cumino, Moro (L), Pizzolato 2, Bisio 1, Trevisan, Ricci. N.E.: Marcone. All. Bertini.

Bosca S.Bernardo Cuneo-Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (25-20, 24-26, 20-25, 25-18, 16-14)

- Cuneo: Ungureanu 14, Zakchaiou 19, Bici 16, Strantzali 13, Candi 13, Signorile 1, Zannoni (L), Giovannini 5, Turco 1. N.E.: Gay, Stijepic, Fava. All. Pistola.

- Brescia: Cvetnic 12, Veglia 4, Nicoletti 14, Jasper 22, Berti 18, Bechis 2, Parlangeli (L), Biganzoli, Pericati, Decortes. N.E.: Botezat, Angelina, Sala, Bridi. All. Mazzola.

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Unet e-work Busto Arsizio 2-3 (23-25, 23-25, 25-17, 25-23, 12-15)

- Perugia: Di Iulio 1, Havelkova 24, Koolhaas 9, Ortolani 20, Angeloni 18, Aelbrecht 4, Cecchetto (L), Agrifoglio. N.E.: Mlinar, Carcaces, Rumori, Casillo, Scarabottini. All. Mazzanti.

- Busto Arsizio: Gray 18, Olivotto 6, Mingardi 26, Gennari 17, Stevanovic 14, Bonelli 1, Leonardi (L), Poulter 1, Cucco (L), Herrera Blanco, Escamilla. N.E.: Bulovic, Piccinini, Campagnolo. All. Fenoglio.

