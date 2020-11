"Un muro contro la violenza sulle donne": il video di Powervolley

"Alziamo un muro contro la violenza sulle donne" è il messaggio che l'Allianz Milano lancia sui propri canali social in corredo al video che ha per protagonisti gli stessi giocatori, i quali, usando come metafora il linguaggio tecnico della pallavolo, denunciano la situazione drammatica che in Italia coinvolge una donna su tre. Mercoledì 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, in occasione proprio della partita contro la Sir Safety Conad Perugia delle ore 18:00, la squadra scenderà in campo con dei segni rossi sotto gli occhi per manifestare, in maniera concreta, un gesto di solidarietà a favore della sensibilizzazione del delicato tema della violenza contro le donne.