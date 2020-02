Trento vince la Coppa Italia di A2: battuto S. G. in Marignano

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

La 23ª edizione della Coppa Italia di Serie A2 si colora di gialloblù. È infatti la Delta Informatica Trentino a conquistare il match contro l'Omag San Giovanni in Marignano 3-1 (25-20, 25-19, 29-31, 25-21) al termine di un sfida combattuta soprattutto negli ultimi due parziali.

Saltano gli schemi tattici nel primo set, con le formazioni che si fanno spingere più dall’entusiasmo che dall’ordine. Saja chiama il time-out quando le riminesi sono sotto 15-11. Le sue tornano a contatto, restando comunque meno precise rispetto a una Delta Informatica in palla. È un attacco in rete di Decortes che chiude il set 25-20 per le gialloblù.

Nel secondo parziale la Trentino Rosa difende e ricostruisce con pazienza, mentre le riminesi sprecano e producono troppi errori. Saja si gioca la carta Saveriano al posto di Bonelli, ma il cambio non sortisce gli effetti sperati. Un attacco di Decortes (14-19) restituisce speranza alle biancoblù, ma non basta per scalfire la corazza di un’ottima Trento che chiude 25-19 con un muro di Melli.

San Giovanni in Marignano cresce nel terzo parziale e contestualmente Trento sembra calare d'intensità. L'inerzia del set è a favore della biancoblù, che con un ace di Pamio e un lungolinea di Saguatti si portano sul 22-20. Bertini si gioca il doppio cambio (Kosekova-Cosi) e Trento che torna in parità. Il set sembra non finire più, con le squadre che rispondono ai vantaggi colpo su colpo. Al foto-finish è l'Omag a spuntarla 31-29.

Quarto parziale che comincia con l'immediata rimonta delle riminesi dopo lo scatto iniziale di Trento (12-11). Diventa una sfida personale tra i due opposti, Piani e Decortes, con l'ex farfalla che sembra averne di più portando la sua squadra sul 19-15. Sarà proprio un attacco dell'opposto delle trentine (31 punti per lei finali) a chiudere 25-20 e regalare la prima coccarda tricolore nella storia della Delta Informatica.