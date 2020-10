Trento non si ferma, Chieri batte Monza al tie-break

VOLLEY FEMMINILE

Quarta vittoria stagionale e aggancio alla vetta della classifica del campionato di Serie A1 femminile. È un sogno la prima avventura della Delta Despar Trentino nel massimo torneo italiano: il 3-0 (25-23, 25-21, 25-19) interno sulla Bartoccini Fortinfissi Perugia consente alle gialloblù di Matteo Bertini di issarsi a quota 12 punti, gli stessi dell'Imoco Volley Conegliano (anche se le pantere hanno osservato il turno di riposo) e di proseguire nel cammino da big.

Un punto dietro la coppia di testa c'è la Savino Del Bene Scandicci, che concede un set, il primo, alla VBC èpiù Casalmaggiore prima di imporsi nei successivi tre (12-25, 25-22, 25-19, 25-19) e fare bottino pieno. Il ritorno di Elena Pietrini dopo l'infortunio alla spalla è un'ulteriore buona notizia per Massimo Barbolini.

Annulla un match point e poi ottiene due punti preziosi la Reale Mutua Fenera Chieri, che in casa supera per 3-2 (25-15, 24-26, 25-19, 22-25, 16-14) la Saugella Monza. Per due volte avanti di un set, le piemontesi di Bregoli subiscono la rimonta delle lombarde, le quali giungono al 13-14 al quinto. È lì che Grobelna e il muro di Villani su Van Hecke firmano il parziale del successo, e proprio il fondamentale del muro è l'arma decisiva di Chieri (16 totali, 6 di Mazzaro).

