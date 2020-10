Emergenza Covid-19 nel volley femminile: saltano due partite di Serie A1

Primi grattacapi dovuti all'emergenza Covid-19 per il massimo campionato di pallavolo femminile. Le partite Novara-Cuneo e Brescia-Busto Arsizio, in programma questa sera per il 5º turno di Serie A1, sono state rinviate a data da destinarsi. Il derby piemontese è stato annullato per un nuovo caso di positività all'interno dello staff tecnico della Bosca S.Bernardo (il team ospite era già in viaggio per Novara). Sul match del PalaGeorge, invece, sono emerse delle vedute diverse tra le due società su questioni relative a regolamenti e protocollo. Di comune accordo, quindi, si è deciso per lo spostamento. La squadra di Marco Fenoglio, oltretutto, si sarebbe presentata a Brescia con ben quattro assenze per positività tra roster e staff tecnico.