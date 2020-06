Sylla ancora a Conegliano: "Restare è la scelta migliore"

VOLLEYMERCATO

Arriva anche la conferma di Miriam Sylla nello scacchiere dell'Imoco Volley 2020/21. Un'altra superstar della pallavolo continuerà a vestire la maglia delle pantere dopo due stagioni in cui ha conquistato uno scudetto, un Mondiale per club, una Coppa Italia e due Supercoppe, facendo breccia con la sua esuberanza sfrenata e le sue imprese sul campo un simbolo per i tifosi del PalaVerde.

Miriam, resti per la terza stagione all'Imoco, una scelta scontata o ci hai dovuto pensare?

"Di scontato non c'è niente. Ci ho pensato e ho deciso che la scelta migliore per me era restare, sono contenta della mia scelta, è quella giusta".

Come farete la prossima a mantenere la stessa alchimia che vi aveva reso imbattibili per 5 mesi?

"Non sarà facile, non siamo le stesse di qualche mese fa, è passato tempo e in mezzo c'è stata una quarantena che abbiamo vissuto all'Imoco Village che ci ha portato a una conoscenza maggiore di noi stessi. Ma credo che il legame proprio per aver vissuto questa esperienza vicine, anche se isolate, sarà ancora più forte e poi credo che abbiamo lanciato un magnifico segnale: nonostante tutto siamo ancora qua, insieme! Ci sono state tante voci, le solite sirene del mercato, invece siamo rimaste coese. Poi ovviamente si vedrà sul campo, ma noi ci siamo!".