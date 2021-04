SuperLega, Perugia ritrova Atanasijevic e vittoria contro Civitanova: serie scudetto in parità

MASCHILE

La Sir Safety Conad conquista gara 2 dopo l'esonero di Heynen. 38 punti dell'asso Leon

Torna in equilibrio la serie che decreterà la vincitrice del campionato di SuperLega 2020/21. Dopo aver vissuto una settimana complicata, iniziata con la sconfitta in gara 1 e proseguita con il successivo esonero di Vital Heynen, la Sir Safety Conad Perugia centra il successo in gara 2 al tie-break (25-21, 21-25, 25-27, 25-23, 12-15) che consente agli uomini di Carmine Fontana - promosso a head-coach - di pareggiare i conti nella finale tricolore contro la Cucine Lube Civitanova. Il tutto in una serata che ha decretato il reintegro nel sestetto titolare di Bata Atanasijevic, capitano e colonna degli umbri, messo ai margini della squadra da parte dell'ex-coach della Sir. Lega Pallavolo Serie A

Dopo il parziale d’apertura dominato dalla Lube, l'avvio di secondo set è nel segno della Sir, o meglio di Leon: suoi i due ace di fila che portano Perugia avanti, suo anche il successivo muro su Juantorena che conferma il +4 (13-9) nei confronti di una Lube più fallosa in battuta e meno fluida nel cambio-palla.

E la Sir parte bene anche nel terzo parziale. Con Diamantini in campo per Anzani, la squadra di Blengini recupera lo svantaggio e impatta sul 24-24, trovando addirittura il sorpasso sul 25-24. Decisivo però il turno al servizio di Plotnytskyi, che con due ace consecutivi regala il 25-27 ai suoi.

Non si abbattono i campioni del mondo, che nel quarto set (con Diamantini tenuto in campo) mettono al sicuro il tie-break dopo un servizio out di Leon. Ma nel quinto e decisivo parziale, Civitanova si arrende nuovamente dinanzi alle bordate al servizio di Plotnytskyi. La chiude il mostruoso Leon (MVP e top scorer con 38 punti, 60% in attacco, 4 ace e 3 muri) mettendo a terra anche la palla del 15-12.

Cucine Lube Civitanova-Sir Safery Conad Perugia 2-3 (25-21, 21-25, 25-27, 25-23, 12-15)

- Civitanova: De Cecco 1, Rychlicki 20, Simon 20, Anzani 3, Leal 10, Juantorena 14, Balaso (L), Kovar, Marchisio, Diamantini 2, Falaschi. N.e.: Hadrava, Larizza (L2), Yant Herrera. All. Blengini.

- Perugia: Travica 2, Atanasijevic 14, Russo 11, Solé 12, Leon 38, Plotnytskyi 8, Colaci (L) Ter Horst 1, Ricci, Zimmermann, Vernon-Evans, Muzaj. N.e.: Piccinelli, Biglino (L). All. Fontana.