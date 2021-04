SuperLega, finale scudetto: Civitanova sbanca Perugia e conquista gara 1

MASCHILE

Buona la prima per la Lube trascinata da un monumentale Simon da 21 punti. Domenica 18 aprile la rivincita

È della Cucine Lube Civitanova gara 1 della finale scudetto di SuperLega. La formazione di Blengini fa saltare il fattore campo e viola il PalaBarton superando in quattro set (23-25, 25-22, 20-25, 20-25) la Sir Safety Conad Perugia. Due set sul filo dell’equilibrio, poi gli ospiti prendono in mano il match attaccando meglio (55% contro 45%) ed in generale con una fase break migliore. Perugia resta in corsa tenendosi con il servizio (6 ace contro 3) e ricevendo con buone percentuali (60% di positiva), ma risultando nei momenti importanti troppo fallosa. Sir Safety Conad Perugia

Se il miglior realizzatore della partita è un sontuoso Simon (21 punti con il 77% in primo tempo), l’MVP se lo prende Juantorena che ne mette 15 giocando una gara a tutto campo e risultando letale quando il pallone scotta. Doppia cifra in casa Lube anche per Leal (18) e Rychlicki (13). Nella metà campo perugina 17 per Leon, buona prova della coppia centrale Russo-Solé (15 palloni vincenti in due) e nota di merito per un Colaci che tiene alla grande in seconda linea, sia in ricezione (59% di positiva) che in difesa. La serie si sposta ora a Civitanova per gara 2 in programma domenica 18 aprile alle ore 18:00.

Sir Safety Conad Perugia-Cucine Lube Civitanova 1-3 (23-25, 25-22, 20-25, 20-25)

- Perugia: Travica 6, Leon Venero 17, Russo 7, Ter Horst 9, Plotnytskyi 9, Solé 8, Biglino (L), Vernon-Evans 0, Colaci (L), Zimmermann 0, Ricci 0, Muzaj 6, Piccinelli 0. N.E. Atanasijevic. All. Heynen.

- Civitanova: De Cecco 0, Juantorena 15, Simon 21, Rychlicki 13, Leal 18, Anzani 3, Larizza (L), Balaso (L), Marchisio 0, Kovar 0. N.E. Yant Herrera, Diamantini, Hadrava, Falaschi. All. Blengini.