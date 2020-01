Su SportMediaset.it torna la A1: Scandicci-Casalmaggiore e altre 5 sfide in diretta

Volley Femminile

di

Giacomo Magnani

L’attesa è finita. Dopo 20 giorni di pausa, torna su SportMediaset.it la Serie A1 di volley femminile. In poche parole: il campionato di più bello del mondo. Il girone di ritorno regala subito incroci interessanti e debutti tutt’altro che facili per alcuni volti nuovi.

A partire da Luca Cristofani, nuovo allenatore di Scandicci che con la Savino Del Bene affronterà la Èpiù Pomì Casalmaggiore. Toscane che se la vedranno quindi con uno dei desideri di mercato, Caterina Bosetti, capitana delle rosa alla sua miglior stagione in carriera per percentuali. Tanta voglia per le casalasche di ripetere l’ottima prova dell’andata, quando solo gli ingressi di Stysiak, Kąkolewska e Carraro salvarono Bosetti e compagne dalla disfatta.

A proposito di sconfitte, anche la Unet E-Work Busto Arsizio ha un conto in sospeso con Il Bisonte Firenze, che nel match d’apertura del campionato strappò un importante 3 a 2 proprio ai danni delle ragazze di Lavarini. Questa volta la farfalle potranno contare su Lowe e Washington, assenti lo scorso 13 ottobre al Mandela Forum perché appena rientrate dagli impegni con la Nazionale americana.

Il sipario del Pala Igor si alza per offrire agli appassionati uno dei tanti Derby piemontesi di questo campionato: Igor Gorgonzola Novara-Bosca S. Bernardo Cuneo. Sfida che rievoca dolci ricordi per la formazione di Pistola, che la scorsa stagione proprio in quel di Novara ottenne il punto che regalò l’accesso ai play-off nel primo anno di partecipazione al campionato di Serie A1.

Golden Tulip VolAlto 2.0 Caserta contro Banca Valsabbina Millenium Brescia è un grande punto interrogativo. Se le leonesse di Mazzola sono pronte a giocarsi le carte Bechis e Degradi, neo-arrivate proprio dalla VolAlto 2.0 e da Firenze, la squadra di Turco risponde con ragazzine di 5 anni. La presa di posizione nasce dal rifiuto della dirigenza bresciana a rinviare la sfida, senza permettere a Caserta di completare i trasferimenti dei nuovi innesti in una rosa decimata dalle partenze (sono appena 6 le giocatrici a disposizione di Malcangi).

Chiudono il programma le sfide Lardini Filottrano-Zanetti Bergamo, squadre che hanno ritrovato fiducia e sicurezze dopo un periodo iniziale di difficoltà, e Bartoccini Fortinfissi Perugia-Reale Mutua Fenera Chieri, determinata a mantenere quell’8º posto che le ha regalato l’accesso ai quarti di Coppa Italia.

Tutte le partite, escluso il match tra Saugella Monza e Imoco Volley Conegliano, saranno visibili gratuitamente sul sito e sulla app di SportMediaset.