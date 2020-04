Sirene turche per Van Ryk, ma lei vuole l'Italia: Bergamo o Brescia

VOLLEYMERCATO

di

GIACOMO MAGNANI

Brescia prova il Mingardi-bis. Dopo aver rigenerato l'opposto italiano, approdato al PalaGeorge a seguito di una deludente annata con Bergamo, la Banca Valsabbina segue con interesse un'altra giocatrice della Zanetti: Kiera Van Ryk, talentuosa classe '99 reduce da una stagione da vice-Smarzek. Poche occasioni per la canadese, che però ha sempre ben figurato quando chiamata in causa.

Bergamo è la priorità di Van Ryk, ma le rossoblù stanno facendo i conti con una dolorosa spina nel fianco che ha a che fare con il futuro stesso della società. Praticamente inattiva sul mercato, la Zanetti al momento non ha comunicato se sarà in gardo di iscriversi al prossimo capionato di Serie A1.

Brescia, dal canto suo, valuta la canadese per sostuire l'uscente Mingardi, ormai destinata a Busto Arsizio. Ma per Van Ryk non mancano gli estimatori all'estero, soprattutto dalla Turchia.

Nel frattempo, le leonesse hanno salutato Symone Speech: la centrale americana giocherà al Potsdam, in Bundesliga tedesca. Buone percentuali di permanenza per Marta Bechis, mentre Alice Degradi è contesa con la Bosca S. Bernardo Cuneo.