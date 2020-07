Serie A1 a 12 squadre e senza retrocessioni, Trento resta in A2

Pressoché definito il pacchetto di squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A1 femminile. Tra queste non ci sarà con ogni probabilità la Delta Informatica Trentino, la cui ammissione in massima serie sarebbe avvenuta solo come 14ª squadra (situazione fortemente caldeggiata dal presidente Fabris). La Serie A1, con l'esclusione di Caserta, potrebbe quindi essere composta da 12 formazioni. Si ragiona inoltre sul blocco delle retrocessioni per la stagione 2020/21, così da permettere il ristabilirsi di un numero ideale di partecipanti (14) nel 2021/22 grazie a due promozioni dalla Serie A2. Con la Supercoppa destinata a giocarsi lunedì 7 settembre, il campionato partirà nel weekend del 19 e 20 settembre.